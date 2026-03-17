Un 35enne residente nella provincia di Cagliari è stato arrestato a Oristano dalla guardia di finanza dopo aver ritirato un pacco contenente circa 5 chili di hashish da un locker automatico all’interno di un centro commerciale.

L’uomo è stato bloccato in flagranza dai militari che lo attendevano nei pressi del punto di ritiro al termine di un’attività investigativa avviata su una spedizione sospetta intercettata durante controlli su pacchi gestiti da un corriere espresso di Olbia. Determinante la segnalazione del cane antidroga Semia, che aveva individuato uno scatolone destinato proprio a un hub di consegna nel capoluogo oristanese.

Mittente e destinatario del pacco risultavano inesistenti, un espediente utilizzato per evitare qualsiasi forma di tracciamento. I finanzieri hanno quindi organizzato un servizio di appostamento attendendo chi si sarebbe presentato per il ritiro. Il 35enne si è presentato poco prima della chiusura del centro commerciale ed è stato immediatamente fermato.

Dopo l’arresto, i militari hanno esteso i controlli ad altri locker presenti in città, rinvenendo ulteriori quantitativi di droga. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 10 chili di hashish, suddivisi in panetti pronti per lo spaccio.

Secondo le stime degli investigatori, dallo stupefacente sequestrato si sarebbero potute ricavare più di 10mila dosi destinate al mercato illegale, con un valore complessivo di circa 100mila euro. L’operazione è stata coordinata dalla procura di Tempio Pausania.