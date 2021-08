Vaccini, c’è la conferma di Speranza: “Ci sarà la terza dose, partiremo dai più fragili”

È praticamente ufficiale, la terza dose del vaccino contro il Covid dovrà esser fatta. A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza,dai partirà dai cosiddetti soggetti fragili. Intanto, come fiorita anche il nostro giornale partner Quotidiano.net, il commissario Figliuolo conferma che sarà raggiunto l’80% della popolazione sopra i 12 anni vaccinata entro fine settembre. Previsto anche il possibile prolungamento della validità dei green pass fino a 12 mesi. Sono novità molto importanti, dunque non basteranno per tutti due sole dosi di vaccino (la prima e il richiamo) per essere protetti totalmente dal virus. Anzi, è probabile che si adotti il metodo della gradualità: prima i soggetti deboli e poi tutti gli altri.

“La terza dose si farà, per gli immunodepressi, per i trapiantati e probabilmente per gli over 80. C’è una discussione all’interno del Cts e anche se non c’è ancora un’indicazione perentoria di Ema ed Aifa, credo che si farà”, così Roberto Speranza, “sicuramente si dovrà fare, ma prima dobbiamo concentrarci su chi non si è ancora sottoposto a prima dose di vaccino, presumibilmente inizieremo il terzo giro dai più fragili”.