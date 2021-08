Quartu, il dramma: “Francesco Cogoni trovato morto in via della Musica”

Fine delle speranze dopo cinque giorni di serrate ricerche. Francesco Cogoni, il 51enne sparito nel nulla cinque giorni fa all’alba, è stato trovato morto in via della Musica, vicinissimo al curvone con via Turati, in una zona ricca di vegetazione. L’uomo era stato cercato, nei giorni scorsi, dalla Protezione Civile soprattutto nel parco di Molentargius. Sul luogo del ritrovamento ci sono le Forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. I parenti di Cogoni avevano lanciato vari appelli, sui social e su Casteddu Online. Il 51enne soffriva di problemi al cuore, potrebbe essergli stato fatale un malore. Disperazione e lacrime tra i fratelli, informati della morte di Francesco Cogoni nella tarda serata. Sono proprio loro a confermare che quello ritrovato non distante da Molentargius è proprio il cadavere del 51enne.

“Ci hanno contattato i poliziotti per dirci che l’hanno trovato, morto, in via della Musica, c’erano anche i suoi documenti”, dice, sconvolto, Giovanni Cogoni, uno dei fratelli che viveva nella stessa casa del cinquantunenne. “Siamo disperati, non abbiamo parole”. Un altro fratello, Antonino, aggiunge: “Vogliamo sapere chi ha trovato nostro fratello, se son state le Forze dell’ordine o magari un passante. E vogliamo sapere come è morto, quali sono state le cause”. Infatti, le cause della morte di Francesco Cogoni devono ancora essere chiarite.