Ussana, una serra domestica nel seminterrato e 14 kg di marijuana già pronta: 23enne arrestato dai carabinieri.

E’ avvenuto nel corso della serata di ieri. I Carabinieri della Stazione di Monastir hanno tratto in arresto a Ussana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne, disoccupato.

Attirati da un forte e persistente odore di cannabis proveniente dall’abitazione del giovane, i militari hanno effettuato una perquisizione e hanno rinvenuto all’interno della cantina nel seminterrato una serra domestica allestita con impianto di areazione, illuminazione a luci alogene, sistema di riscaldamento e irrigazione, dove erano coltivate 51 piante di cannabis dell’altezza di 80 cm circa provviste di infiorescenze e 60 piantine da poco germogliate e coltivate in bicchierini di plastica. Nella camera da letto del giovane sono stati inoltre trovati 14.5 kg circa di marijuana già essiccata, in parte confezionata in buste di cellophane e in parte dentro barattoli in vetro, oltre ad un bilancino di precisione, un elettrodomestico per confezionamento sottovuoto e materiale vario, tutto sottoposto a sequestro in attesa delle analisi chimico-qualitative. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.