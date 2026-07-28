Prezioso intervento di salvataggio nella tarda mattinata di oggi a Porto Tramatzu, dove una signora di 51 anni è stata salvata dal bagnino Daniele Mattana.

“Nonostante la bandiera rossa fosse esposta, nonostante le avvertenze e fischietto alla mano da parte del bagnino, alcuni bagnanti entrano lo stesso”, spiega la Protezione Civile Serrabus Gerrei. “Oggi verso le 12:35 una Signora di 51 anni si trovata nel mezzo della corrente che si viene a creare a Porto Tramatzu e non riusciva più a rientrare. Il tempestivo intervento del nostro bagnino Daniele Mattana è stato provvidenziale. Raggiunta la Signora e tranquillizzata ha dovuto lottare non poco per portarla fuori pericolo, “la corrente era abbastanza forte e portarla in sicurezza non è stato troppo facile, ma per fortuna tutto è andato bene” La Signora NON ha ingerito acqua e non ha voluto che fossero attivate le strutture sanitarie. Solo un forte spavento, nella speranza che la prossima volta quando vede la bandiera rossa issata non entri in acqua”.

E poi alla fine un appello ai bagnanti: “In meno di un mese di servizio a Porto Tramatzu il bagnino ha effettuato già tre interventi e cominciamo ad essere preoccupati, purtroppo molte persone non sanno che negli ultimi anni anche il fondale di Porto Tramatzu è cambiato e convinti che …..tanto l’acqua è bassa …. rischiano di andare incontro a dei grossi rischi. ASCOLTATE IL BAGNINO E RISPETTATE LE BANDIERE”.

Foto Protezione Civile Serrabus Gerrei.