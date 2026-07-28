Si è concluso nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un bambino di 4 anni in Imminente Pericolo di Vita (IPV). Il piccolo, ricoverato precedentemente presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, necessitava di essere trasferito tempestivamente presso il Policlinico Gemelli di Roma per ricevere cure specialistiche immediate.

La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Cagliari ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività. Come avviene regolarmente per questa tipologia di interventi d’urgenza, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari e di soccorso su tutto il territorio nazionale.

Il decollo è avvenuto dall’aeroporto di Cagliari – Elmas a bordo di un velivolo Gulfstream G650 appartenente al 31° Stormo di Ciampino. Atterrato presso lo scalo romano, il bambino è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione.