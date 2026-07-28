All’altezza di via Fermi le verdi chiome non ci sono più, il tronco è stato raso al suolo e lo sconforto ha travolto i cittadini che non condividono la scelta di abbattere il monumento naturale.

Era lì da sempre, ha osservato il viale diventare una delle arterie principali di tutto il sud Sardegna che si è riempita di supermercati e negozi. Ma da qualche ora è solo un ricordo, rimane a terra la segatura e la base di quell’albero che non ricrescerà. Il malumore per la decisione presa non si è fatto attendere, in tanti pubblicamente hanno espresso critiche e dispiacere: “Era un albero storico, l’ho sempre visto e abito a Quartu da 68 anni” spiega un residente.

“Hanno solo raso al suolo i pochi alberi sopravvissuti e ora, per chilometri, c’è una lunga distesa di cemento e sterpaglie” spiega un altro.

In attesa di conoscere quale sarà il destino di questa aiuola ora vuota, rimane il rammarico per il maestoso albero che non c’è più.

Quartu Sant’Elena, giù lo storico albero di viale Marconi e i residenti insorgono: “Alla faccia del riscaldamento globale”.