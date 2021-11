Acquista un cucciolo di cane online per 500 euro, ma l’animale non arriva: 35enne truffato ad Arbus.

I Carabinieri della Stazione di Arbus, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da un 35enne, hanno denunciato per truffa una 50enne residente nel sassarese. La donna, con artifici e raggiri, ha tratto in inganno il denunciante attraverso un annuncio pubblicato su un sito on line, riguardo alla vendita di un cucciolo di cane ed è riuscita a farsi versare la somma di 500 euro senza aver mai consegnato l’animale per poi rendersi irreperibile.