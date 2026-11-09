Nuovi kit di supporto per le biciclette a Villasor, pedalare per scoprire strade urbane e rurali potrebbe essere la nuova frontiera del turismo. Il sindaco Massimo Pinna: “I percorsi sono supportati da tracce GPS digitali. Si possono consultare, visualizzare sulle mappe e seguire direttamente dal telefono, con strumenti di navigazione compatibili. Un modo concreto per favorire la mobilità sostenibile”.

Anche in questi giorni è impossibile non notare turisti carichi di borse e zaini ben ancorati nelle biciclette: viaggiano così, da un paese all’altro del territorio, facendo tappa nei supermercati per rifornirsi di cibo e acqua e sostano nelle postazioni per la manutenzione dei mezzi. Non c’è il mare ma tanto altro da scoprire: paesaggi in cui domina il verde e le colture locali, antiche chiese campestri e siti archeologici da scoprire tra un terreno coltivato e uno incolto.

Tanta roba, insomma, che richiama gli amanti delle due ruote che amano viaggiare non in mezzo al traffico, non soffocati dal caldo estivo e dalla folla che prende d’assalto l’isola cullata dal mare.

Una ghiotta opportunità da non far sfuggire, quindi, per gli amministratori più attenti è bene valorizzare questo aspetto troppo spesso trascurato, ma piuttosto amato soprattutto dai turisti stranieri. Per agevolare la scoperta di ciò che offre il Campidano, Pinna ha fatto installare assieme alla sua amministrazione dei pannelli Visit Villasor nelle strade urbane e in quelle rurali, oltre ad aver installato dei kit di supporto per le biciclette. “Basta inquadrare il QR code per entrare nel nuovo sistema di itinerari cicloturistici che racconta Villasor in modo nuovo.

Visit Villasor è un progetto per promuovere il nostro patrimonio locale, rafforzare la fruizione e la comunicazione del territorio e sostenere le filiere produttive locali. Valorizza le risorse ambientali, culturali, storiche e produttive di Villasor attraverso itinerari cicloturistici, segnaletica territoriale e strumenti digitali. Sul portale trovate gli itinerari, gli attrattori culturali e ambientali, le imprese locali, le produzioni tipiche, gli eventi e le esperienze offerte dal territorio.

Particolare attenzione è dedicata alle aziende agricole, agli artigiani, alle attività commerciali, alla ristorazione, alle strutture ricettive e a tutti gli operatori economici del territorio.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra identità locale, attività produttive e sviluppo turistico, creando collaborazione e nuove opportunità economiche”.

Il progetto si inserisce in una strategia territoriale più ampia che coinvolge anche i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Serramanna.

È promosso dal Comune di Villasor, nell’ambito degli interventi finanziati attraverso il GAL Campidano.

“Un investimento concreto nella valorizzazione del nostro territorio”.