Indifferenti del traffico locale, consumano lo spuntino serale.

Più incuriositi sono stati gli automobilisti che, ieri sera, non hanno esitato a immortalare il branco: un party a quattro zoccoli, insomma, l’erbetta della rotatoria del cimitero è stata ben tosata e gli animali hanno riempito per bene la pancia.

Esemplari adulti e qualche cucciolo, questa era la banda che si è presentata al calar del sole. Non una novità: sempre più spesso gli ungulati vengono avvistati a due passi dalle case. Scendono dai monti, si allontanano dal loro habitat in cerca di cibo, creando non pochi problemi ai residenti. Rovistano infatti tra i sacchi dell’immondizia e sono un potenziale pericolo per automobilisti e ciclisti: attraversando all’improvviso e potrebbero causare incidenti.