Un uomo scomparso a Chia, sos dei familiari: “Aiutateci a trovarlo”

Un uomo scomparso a Chia. L’appello sui social network. Paolo Angioni, 58 anni, è scomparso da ieri sera intorno alle 17, in base alla segnalazione dei familiari l’ ultima volta è stato visto a Chia, nel comune di Domus de Maria. “Se qualcuno sa qualcosa ci contatti subito , ci sono già le ricerche in corso. E’ vestito con jeans scuri e camicia in jeans guida un L200 blu targato DD449ER. Se qualcuno dovesse vederlo è pregato avvisare subito la famiglia o le forze dell’ordine. Siamo disperati ha bisogno delle sue medicine vi prego condividete”.