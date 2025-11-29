Dramma ieri sulla 624 Palermo Sciacca. Angelica Ganci e Saveria Valeria Di Giorgio, madre e figlia di 78 e 52 anni, sono morte nello scontro con un’altra vettura con la loro Golf. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la l’auto guidata dalle 52enne abbia invaso la corsia opposta.

Inutili purtroppo i soccorsi per le due donne, mentre i due 19enni dell’ altra vettura sono stati trasportati in gravi condizioni al Civico e al Policlinico di Palermo.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.