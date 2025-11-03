Ha perso la vita a 49 anni un uomo di Guspini in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, lungo la Strada Provinciale 65, al chilometro 0+400.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo è uscito di strada terminando la corsa in un terreno adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, che hanno messo in sicurezza l’area, e i Carabinieri della Stazione di Guspini, ai quali spetta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

L’episodio rientra nel quadro delle attività quotidiane di controllo e pronto intervento svolte dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza stradale e tutelare la collettività.