A Quartu, alcuni residenti del Sacro Cuore sono preoccupati per il rischio di degrado del quartiere dovuto alla presenza di rifiuti abusivi in via Nazario Sauro.
Stufi dell’ennesimo atto di inciviltà dei “caddozzoni di turno delle vie limitrofe”, che abbandonano i rifiuti ingombranti , gli abitanti hanno voluto testimoniare con tanto di foto, quanto accade da circa due settimane a pochi passi dalle loro case.
L’obiettivo è quello di smascherare gli artefici, sperando che i loro amici o parenti li riconoscano attraverso gli oggetti abbandonati.
Quei rifiuti ingombranti, infatti, dovrebbero essere portati alla De Vizia anziché essere riversati sul ciglio della strada, creando delle discariche a due passi dalla Chiesa del Sacro Cuore.
“Noi continueremo a denunciarli con foto – dicono in coro i residenti -,in modo tale che i loro parenti li riconoscano e che questi si vergognino dei loro conoscenti. A meno che non siano come loro”.
Firmato, “I cittadini del Sacro Cuore”.
Il timore è infatti che se non si interviene subito, alcuni residenti continuino a seguire il cattivo esempio senza soluzione di continuità.