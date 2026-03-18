C’è chi rinuncia addirittura a fare rifornimento: “Attenderò qualche giorno, sperando che il prezzo scenda”. Ma chi proprio non può rimandare, con preoccupazione alza la pompa e osserva lo schermo di visualizzazione che scorre e si ferma prima del solito: con 20 euro, infatti, solo poco più di 9 litri di gasolio, mentre, sino a qualche settimana fa, si introducevano ben oltre 11 litri.

Volano i prezzi dei carburanti, fare il pieno è diventato un lusso: superata la soglia di due euro al litro per il diesel, “quasi ogni giorno si registrano aumenti”. Automobilisti preoccupati “non si può continuare così”.Basta fermarsi in un qualsiasi distributore del Sud Sardegna e attendere l’arrivo di chi deve rifornire per scorgere il forte malumore causato dai prezzi sempre più elevati. La guerra in corso è la causa, “dal 27 febbraio, prima dello scoppio del conflitto, alla data del 14 marzo il prezzo medio del gasolio alla pompa è aumentato del +18,5%, + 32,2 centesimi al litro, pari ad una maggiore spesa da +16 euro a pieno – analizza il Codacons – La benzina è rincarata del +9,1% (+15,3 centesimi al litro), con una maggiore spesa sul pieno da +7,6 euro.Un incremento dei listini che, considerando solo le vendite giornaliere di carburanti sulla rete ordinaria (strade e autostrade), costa ogni giorno agli italiani ben 16,5 milioni di euro in più rispetto al periodo pre-conflitto. In media infatti sulla rete ordinaria italiana vengono venduti 40,1 milioni di litri di gasolio e 23,9 milioni di litri di benzina al giorno, per un totale di oltre 64 milioni di litri di carburante al giorno – aggiunge il Codacons”.