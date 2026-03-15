Guidava con un tasso alcolemico oltre tre volte superiore al limite consentito e aveva con sé un coltello a serramanico e una dose di cocaina. Per questo un 31enne del posto è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Villacidro con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti a offendere.

L’uomo è stato fermato nella notte durante un controllo del territorio in via Gonnosfanadiga. I militari hanno sottoposto il conducente all’alcoltest, che ha evidenziato un valore di alcol nel sangue superiore di oltre tre volte al limite previsto dalla legge.

Il comportamento particolarmente agitato del giovane ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo. Durante i controlli è stato trovato, in una tasca dei pantaloni, un involucro contenente circa 0,56 grammi di cocaina, oltre a un coltello a serramanico con lama e manico per una lunghezza complessiva superiore ai 23 centimetri.

A seguito degli accertamenti i militari hanno ritirato immediatamente la patente di guida e disposto il sequestro amministrativo dell’auto, finalizzato alla successiva confisca. Il coltello è stato sequestrato penalmente, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata in via amministrativa con la segnalazione del 31enne alla Prefettura di Cagliari come assuntore.

L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio e della viabilità svolti quotidianamente dall’Arma dei carabinieri per prevenire comportamenti di guida pericolosi e garantire la sicurezza sulle strade.