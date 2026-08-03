Gravissimo incidente nella tarda serata di oggi al bivio di Burranca, lungo la 125.

Secondo quanto emerso finora ad ora le vetture coinvolte nel sinistro sono 3, di cui due si sarebbero scontrate frontalmente. Uno dei veicoli con a bordo una coppia è finito contro un guardrail: nell‘impatto, purtroppo, la donna è morta.

Altre tre persone sono rimaste ferite e ricoverate al Brotzu di Cagliari e al Policlinico.

Prezioso l’intervento tempestivo degli operatori del 118 da Sinnai che hanno prestato le prime cure ai feriti, purtroppo in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica esatta del drammatico incidente.