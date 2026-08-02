“Questo è il proiettile che i veterinari della Clinica Cabboi hanno estratto dal corpo di Spolverino.

Spolverino è vivo.

Ha avuto la fortuna di essere trovato in tempo, curato, e ora è in stallo da ieri, al sicuro” spiega “Pelosi si nasce”.

“Ma il colpo che gli hanno sparato non è stato un incidente isolato: ci è stato riferito che sul territorio ci sono stati altri episodi simili.

Qualcuno sta sparando ai gatti a Capitana.

E questa volta abbiamo la prova in un tubicino di plastica.

Stiamo procedendo con una denuncia contro ignoti, perché ogni gatto su questo territorio ha diritto a non essere un bersaglio.

Ma da soli non possiamo fermarlo: serve che la voce giri, che chi sa parli, che le istituzioni si muovano”.

Viene lanciato un appello: “Se hai visto o senti di episodi simili nella zona, contattaci o rivolgiti alle autorità competenti.

Spolverino ce l’ha fatta.

Il prossimo gatto potrebbe non farcela”.