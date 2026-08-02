Cagliari, l’ultima Volante di Luca Basile: il commovente saluto di un grande poliziotto che va in pensione

“, le parole di Luca BasSono arrivato alla fine di un meraviglioso percorso. 36 anni e mezzo ,circa 32 dei quali passati alla SQUADRA VOLANTE. Sul sedile di quella macchina di cui mi sono innamorato. Ho sacrificato famiglia, amici, feste di Natale, Capodanno, ho trascorso giornate sotto il sole, sotto la pioggia, con il gelo e con il caldo, ho riso e tante volte ho pianto, spesso mi sono portato a casa queste emozioni. Ho vissuto esperienze indimenticabili, dall’aiutare chi ne aveva bisogno al fermare chi faceva del male. Quei quadretti appesi alle pareti sono solo carta, cose effimere. Mi rivolgo a Voi, ragazzi appena entrati in Polizia, salite su quella Volante e vivete queste emozioni. La Volante è il fiore all’occhiello della Polizia, quella che le persone vedono,chiamano,di cui hanno bisogno. Non lasciatevi influenzare dal fatto che chi commette reati esca dai Vostri Uffici prima di Voi, dalle sentenze ingiuste, dalle pene inutili. Uscite dagli stessi Uffici con la coscienza pulita, andate a dormire sereni, consapevoli che avete fatto tutto ciò che potevate fare, che avete dato aiuto! Chiudo dicendovi…salite su quella Pantera con umiltà e voglia di imparare e capirete che non esiste altro di più bello e gratificante.

Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita”, dice Luca Basile citando Confucio nel suo post di saluto.