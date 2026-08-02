Tragedia questo pomeriggio lungo la statale 79 ternana fra Lazio e Umbria. Un terribile incidente ha coinvolto un camper, un bus e tre auto. Il bilancio è pesantissimo: nell’impatto sono morte 5 persone, mentre 27 risultano ferite, 3 in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto fra il camper e il bus, per poi coinvolgere le altre 3 vetture.

Le cause precise del drammatico incidente sono in fase d’accertamento, la strada è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza e le operazioni di soccorso.