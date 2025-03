Tragedia a Kårsavagge, sud-ovest di Abisko, in Svezia. Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori italiani. Stando alle prime informazioni confermate dalle autorità svedesi, sono sette le persone coinvolte nell’incidente. Purtroppo, due di loro, i fratelli Mattia e Daniele Boer, di 45 e 50 anni sono morti. Le vittime erano originarie di Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. La valanga li sorpresi mentre stavano per salire sull’elicottero per rientrare. Salva la guida che li aveva portati in vetta.

Immediati i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto salvare la vita a Mattia e Daniele. Illeso un terzo fratello, Simone, dentista come Mattia nello studio di famiglia. Anche la Farnesina ha confermato il decesso dei due italiani attraverso una nota: “Nel pomeriggio di giovedì 20 si è verificato un incidente nell’estremo nord della Svezia con tre fratelli italiani di Luserna San Giovanni coinvolti. Due di loro sono deceduti. Il terzo è rientrato nel resort di partenza, Niehku, nella regione di Abisko quasi al confine con la Norvegia. L’ambasciata d’Italia in Svezia è in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti e seguirà le procedure per il rientro in Italia delle salme degli sciatori deceduti”. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta.