Il sostituto procuratore Andrea Vacca ha disposto la restituzione del corpo di Yuri Loi alla sua famiglia. La morte del giovane, deceduto questa mattina a 19 anni in un incidente in via Cagliari, ha sconvolto un’intera comunità. Le forze dell’ordine non forniscono dettagli sulla dinamica del sinistro, ma già domani gli agenti della polizia locale torneranno sul luogo della tragedia per ulteriori accertamenti. Si ipotizza un sorpasso finito male, ma tutto è ancora fa chiarire.