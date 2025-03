Nel popoloso e popolare Rione di Stampace a Cagliari vivono le usanze ( e le comodità !!!) dei primi del ‘900. Ed è piacevole notarle e documentarle. Nel rione , con le strade quasi deserte in una giornata quasi primaverile, come quella odierna, domenica 16 marzo, di mezza mattina, con il sole che rende piacevole fare una passeggiata, soprattutto per le persone anziane e le famigliole con bambini e carrozzine appresso, ecco le piacevoli sorprese che richiamano alla mente le immagini di tempi andati : i panni stesi alle finestre delle caratteristiche palazzine del Corso Vittorio Emanuele, come docuemto con la foto che ho scattato con il mio telefonino per farne omaggio a Castedduonline e ai suoi lettori. Buona Domenica !!!

Marcello Roberto Marchi