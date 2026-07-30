Sarà un messaggio subliminale quello posizionato accanto al display delle pompe che erogano il carburante, carissimo, e al centro dei dibattiti di questi giorni. Per combattere i rincari il Governo ha ridotto le accise per qualche settimana, solo per il diesel, escludendo la verde da questo provvedimento.

Problemi e dubbi a parte sul perché l’oggetto per adulti sia stato attaccato sul distributore, scatta l’ironia da parte del gestore che, attraverso un post social, racconta lo strano ritrovamento e aggiunge: “Chiunque l’abbia smarrito è pregata/o di venire a riprenderselo”.