Grazie anche al contributo assegnato dalla Prefettura, il Comune ha potuto contenere l’impatto dell’aumento dei costi del servizio, approvando un quadro tariffario che prevede una riduzione media di circa il 15% rispetto a quanto sarebbe stato necessario applicare in assenza di tale sostegno.

Il Consiglio ha inoltre approvato l’adesione del Comune alla Rottamazione Quinquies, offrendo ai contribuenti in possesso dei requisiti la possibilità di regolarizzare la propria posizione secondo le modalità previste dalla normativa nazionale.

Via libera anche all’assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri finanziari, strumenti fondamentali per garantire la solidità dei conti pubblici, la continuità dei servizi e la piena attuazione della programmazione amministrativa.

Nel corso della seduta sono state inoltre discusse le interrogazioni e gli altri punti iscritti all’ordine del giorno, che hanno trovato approvazione da parte del Consiglio comunale.

«Le decisioni assunte oggi riguardano direttamente la vita della nostra comunità. Abbiamo lavorato per contenere il più possibile il peso della TARI su famiglie e imprese, mantenere i conti dell’Ente in equilibrio e offrire ai contribuenti nuovi strumenti previsti dalla legge, come la Rottamazione Quinquies. Continueremo ad amministrare Monastir con responsabilità, trasparenza e attenzione ai bisogni della comunità, trasformando la programmazione in risultati concreti per il territorio», dichiara il Sindaco Paola Ugas.

L’Amministrazione comunale proseguirà il proprio lavoro con l’obiettivo di coniugare equilibrio finanziario, qualità dei servizi e sviluppo del territorio, mantenendo al centro dell’azione amministrativa le esigenze dei cittadini e la crescita della comunità di Monastir.