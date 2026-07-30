Un investimento di oltre 3,3 milioni di euro per rafforzare i servizi dedicati alle nuove generazioni e alle loro famiglie. È questo il risultato raggiunto dal PLUS Marmilla, che ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione di un innovativo centro destinato agli adolescenti. La struttura sorgerà all’interno del Parco S’Arei di Sanluri e sarà al servizio di tutto il territorio dell’Ambito PLUS.

A esprimere soddisfazione è Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere regionale della Sardegna, che sottolinea il valore strategico di un intervento destinato a incidere concretamente sulla qualità della vita delle giovani generazioni.

«Investire sui ragazzi significa investire sul futuro. Per questo accolgo con grande soddisfazione il finanziamento ottenuto dal PLUS Marmilla. La scelta di realizzare questo centro a Sanluri rappresenta un importante riconoscimento per la nostra comunità, ma soprattutto consentirà di offrire un servizio qualificato a tutti i Comuni del territorio, rafforzando una rete sociale sempre più vicina ai bisogni delle famiglie.»

Il nuovo centro sarà molto più di una struttura: ospiterà spazi di aggregazione, servizi educativi, sostegno psicologico, percorsi di inclusione, orientamento e accompagnamento scolastico, diventando un luogo di riferimento per adolescenti e genitori.

«Come sindaco ho sempre creduto che una comunità cresca quando nessuno viene lasciato indietro. Abbiamo investito sui servizi per gli anziani, sull’infanzia e sul sostegno alle famiglie. Oggi aggiungiamo un tassello fondamentale, dedicato agli adolescenti, un’età delicata nella quale le istituzioni devono essere presenti con strumenti concreti, ascolto e opportunità. Anche nel mio ruolo di consigliere regionale continuerò a lavorare affinché i territori possano contare su investimenti di questa qualità.»

Urpi rivolge quindi un ringraziamento al PLUS Marmilla per il lavoro svolto e per la capacità di intercettare risorse così rilevanti.

«Questo finanziamento dimostra quanto sia importante costruire progettualità condivise tra enti e istituzioni. Quando si lavora insieme si ottengono risultati che lasciano un segno concreto nella vita delle persone. Il nuovo centro sarà un luogo dove i ragazzi potranno crescere, confrontarsi, ricevere supporto e costruire il proprio futuro, mentre le famiglie troveranno servizi e professionalità capaci di accompagnarle nei momenti più delicati.»

L’intervento rappresenta uno dei più importanti investimenti degli ultimi anni nelle politiche dedicate agli adolescenti e rafforza il sistema dei servizi sociali dell’intero Ambito PLUS Marmilla, confermando la centralità della collaborazione tra istituzioni nel costruire una comunità più inclusiva, più forte e capace di guardare al futuro.