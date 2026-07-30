Grandi e piccoli, tutti insieme, ieri notte sono scesi in paese e hanno banchettato indisturbati con le macchine che transitavano nella strada. Non è la prima volta, spesso, infatti, sono stati avvistati in paese anche a frugare tra i rifiuti, cibo, per loro, a portata di zoccoli e zanne.

Per gli amanti della natura e degli animali il problema principale è il cibo che scarseggia nel loro habitat naturale, mentre per i più accorti la preoccupazione è che possano provocare un incidente stradale o, addirittura, aggredire qualche cittadino. “Sono un pericolo” esprime pubblicamente un residente. “Sicurezza stradale, animali domestici, mastelli per la spazzatura.

Ovviamente la colpa è sempre dell’uomo che ha nutrito queste bestie come se fossero gatti”.