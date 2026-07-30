Non è la bandiera blu che sventola o lo spazio più ampio in spiaggia dove poter stendere l’asciugamano a determinare la scelta dove trascorrere una giornata al mare, bensì il parcheggio che si trova con più semplicità. Entro settimana i posti a disposizione liberi sono tanti, c’è solo l’imbarazzo della scelta, il fine settimana si fatica di più ma mai quanto nel tratto del Poetto di Cagliari.

La passeggiata è ancora in fase di ultimazione ma questo non impedisce a tanti di correre in bici, a piedi o con i propri amici a quattro zampe e, tanto meno, di poter parcheggiare comodamente senza dover lottare con altre decine di automobilisti in coda.

Una scelta vincente, insomma, quella del sindaco Graziano Milia che punta sulla mobilità sostenibile senza privare ai cittadini di scegliere come recarsi al mare. Di recente è stato messo a disposizione un ulteriore spazio dove poter parcheggiare e le immagini parlano chiaro: spiaggia piena, soprattutto di famiglie, tanti bambini che giocano e incetta di recensioni positive per quel tratto di mare che, dall’ospedale Marino in poi, è diventato negli anni la meta prediletta, e non la seconda scelta, non solo per i quartesi bensì anche per i cagliaritani.