Tragedia davanti una scuola, maestra viene investita e uccisa da un furgone 

Dramma questa mattina davanti una scuola di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Una maestra di 64 anni, Ninfa Indelicato, è stata investita e uccisa da un furgone mentre si stava recando a lavoro. Alla guida del mezzo c’era un anziano. La maestra Indelicato era particolarmente amata e apprezzata, ed è stata ricordata anche dalle Istituzioni. A ricordarla è innanzitutto la sua comunità, attraverso le parole di Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara: “Con immensa tristezza, a nome personale e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia dell’insegnante Ninfa Indelicato, che stamattina ha tragicamente perso la vita, dopo essere stata travolta da un furgone, mentre stava raggiungendo la scuola dove insegnava. Maestra esemplare e dolcissima, che ha formato con competenza e dedizione diverse generazioni di alunni della scuola primaria, Ninfa Indelicato lascia un vuoto incolmabile nella scuola e in tutta la comunità di Campobello. Al marito Nino Bascio e alle figlie giunga il mio forte abbraccio”. Anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a Palermo per “Scuola Futura”, ha espresso il suo cordoglio e chiesto un minuto di silenzio in segno di lutto: “Una notizia triste: è morta purtroppo nell’adempimento del suo dovere”.