Un’aggressione furiosa che per poco non si è tramutata in tragedia. È accaduto a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Quattro minorenni hanno aggredito lo scorso ottobre un coetaneo con calci, pugni e una serie di coltellate (sembra almeno 12) e sono ora accusati di tentato omicidio. Il ragazzino fu poi operato per serie ferite al cuore e ad un polmone. Stando alle indagini tuttora in corso, il gruppetto aveva preso di mira dei ragazzi stranieri, fra cui la vittima che ha subito le conseguenze più gravi. Gli inquirenti però, come riportato da Quotidiano Nazionale, si sentono di escludere che alla base delle aggressioni e delle vessazioni ci sia la provenienza dei ragazzi. Non è ancora noto, comunque, cosa possa aver scatenato tale violenza.

Proprio in queste ore, la Procura ha fermato il quarto ragazzo coinvolto nelle aggressioni, ma le indagini non sono terminate. Si sospetta possano essere coinvolti altri giovani della compagnia.