Quartu, fiamme altissime in una casa in via Ponza: i vigili del fuoco salvano un uomo di 52 anni. Intervento dei Vigili del fuoco alle 09:50 circa, per un incendio che ha coinvolto un appartamento posto al piano terra di una abitazione in via Ponza a Quartu Sant’Elena. Il Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento con il supporto di una autobotte e dell’autoscala. Le fiamme, che hanno avuto origine da una legnaia nel sottoscala dell’abitazione, hanno interessato, oltre alla scala, un appartamento disabitato al piano terra dell’edificio, ed impedivano all’occupante del primo piano, un uomo di 52 anni, di evacuare dalla palazzina. Le squadre intervenute sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando che il rogo si generalizzasse all’intera struttura, ed a far evacuare l’occupante del piano superiore affidandolo alle cure del personale medico accorso con una ambulanza. Per l’uomo non si è reso necessario il trasferimento in ospe