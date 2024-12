Dopo alcune incertezze, arriva la conferma da parte del Sindaco Puddu: Tananai si esibirà il prossimo 29 dicembre in piazza ad Assemini. “In tanti, tantissimi in questi giorni mi state chiedendo “Verrà davvero Tananai ad Assemini?”Ebbene si: Tananai si esibirà il 29 dicembre ad Assemini!”, scrive il primo cittadino sui social, rispondendo alle tante persone ansiose di sapere se l’amato artista farà parte delle iniziative in vista del Capodanno.

“Oltre allo showcase di Tananai, uno dei cantanti italiani più amati e apprezzati, saliranno sul palco di Sant’Andrea alcuni cantanti locali, tra cui Roli e il nostro Baby Rich;”- spiega Puddu. “A concludere la serata il Dj Sandro Murru insieme a Forever Young. Ci aspetta una serata indimenticabile. Un primo ringraziamento lo voglio rivolgere, oltre al doveroso ringraziamento per il supporto all’Assessorato Regionale al Turismo, a tutto il personale dell’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Assemini.Ora ci aspettano due settimane di incessanti preparativi”, conclude entusiasta Puddu.