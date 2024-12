Parte ufficialmente da oggi l’IT Wallet, il portafoglio digitale che consentirà a tutti i cittadini maggiorenni di preservare e conservare tramite app i propri documenti. La fase di test era iniziata lo scorso 23 ottobre 2024 per 50mila cittadini italiani e si è poi saliti a 250 mila il 6 novembre e, infine, a un milione il 20 novembre. Adesso invece questo servizio è disponibile per chiunque ne voglia usufruire a partire dai 18 anni di età. Questo progetto del Governo italiano fa parte delle iniziative del PNRR e vuole semplificare la vita quotidiana e burocratica dei cittadini consentendo di avere a portata di mano tutto ciò serve in unica app, che diventa come un’identità digitale unica alla quale attingere in modo sicuro ed usufruire più agevolmente di tutti i servizi. Il tutto sarà contenuto nella AppIO, in cui si potranno caricare tessera sanitaria, patente di guida e Carta Europea della Disabilità. Dal prossimo anno invece si potranno inserire anche passaporto, certificato di nascita e tessera elettorale. Per ora, i documenti che risulteranno presenti sulla app possono solo sostituire quelle cartacei e in formato “fisico” e non possono essere utilizzati per i servizi online.

La AppIO è semplice ed intuitiva, e una scaricata sul proprio smartphone è sufficiente accedere creando un account con la carta d’identità digitale o lo spid. Una volta creato il profilo, nella sezione “il mio portafoglio” si potranno inserire i documenti desiderati.