Festival di Sanremo 2025: tutti gli artisti in gara

Pochi minuti fa il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo Carlo Conti ha annunciato tutti gli artisti in gara alla kermesse canora più famosa e attesa dell’anno. 30 gli artisti in gara invece che 24 come inizialmente annunciato. Conti ha deciso di proseguire la tradizione inaugurata da Amadeus, scegliendo il Tg1 come momento ideale per svelare al pubblico tutte le novità riguardanti il Festival. Anche questa volta si preannuncia una gara molto variegata, con artisti che riusciranno ad intercettare diverse tipologie di pubblico.

Ecco il cast completo di Sanremo 2025:

Acille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

the Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

Serena Brancale

Roco Hunt

Giorgia

Il Festival di Sanremo 2025 andrà in onda come sempre in prima serata su Rai1 dall’11 al 15 Febbraio in diretta dal Teatro Ariston.