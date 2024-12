Spopolano i meme sui social sull’allerta meteo, Zedda chiude tutto e Milia attacca: “Non c’era allerta rossa”. Giornata di allerta arancione quella di oggi. Zedda sceglie la linea della prudenza per la città di Cagliari, chiudendo tutti i luoghi di incontro pubblico come parchi, cimiteri e scuole, rendendo la città improduttiva per un giorno malgrado un’allerta di grado arancione. Il sindaco di Quartu Graziano Milia ha invece dichiarato: “Le scuole si chiudono con l’allerta rossa, non con quella arancione”, “Qualora la protezione civile non dovesse dichiarare l’allerta rossa, le scuole rimarranno aperte”. Le condizioni metereologiche presentate nel corso della giornata hanno confermato la giusta scelta dei comuni, in particolare Quartu, che non ha ritenuto necessario sospendere le attività. Gli studenti, attraverso dei meme sui social, dove compare la foto del sindaco, accompagnata dalla scritta ironica “Cosa se non mi fate santo”, ringraziano l’allerta arancione per aver regalato a tutti gli studenti, compresa l’università, una giornata di vacanza bonus prima delle festività natalizie.