Tragedia al Poetto: muore in canoa per un malore fatale Gianfranco Puddu, uno dei re dello sport a Cagliari

Amava da morire la canoa, amava tantissimo il mare, Gianfranco Puddu. Il suo cuore, quasi certamente a causa di un malore fatale, in una delle domeniche più calde della storia della Sardegna, ha cessato di battere questa mattina al Poetto. Proprio mentre Gianfranco era lì, a solcare il mare con la forza delle sue braccia, sui remi di quella tanto amata canoa. La notizia della sua scomparsa a 71 anni, in poche ore, ha fatto il giro della città dove Gianfranco Puddu era conosciuto anche, e non solo, come storico e pluri premiato allenatore di calcio a cinque.

Uno dei personaggi più allegri e carismatici dello sport cagliaritano. Vittima probabilmente del caldo torrido di oggi. Inutili son o stati i tempestivi soccorsi, tra Marina Piccola e il Lido, nello specchio d’acqua dove si trovavano decine di bagnanti che affollavano il Poetto. Arrivato a terra, i medici dell’ambulanza del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma è stato inutile. “Tanti auguri a noi”, aveva scritto sulla sua bacheca di Fb proprio ieri, nel giorno delle sue nozze d’oro, cinquant’anni di matrimonio. E su Fb sono decine le foto dell’altro suo grande amore, il mare e appunto la canoa. Oggi Cagliari piange la morte di un grande uomo, prima ancora che di un grande sportivo. Che lascerà un vuoto nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto, di tutti i ragazzi che ha allenato in tante diverse squadre di calcetto. A loro mancherà soprattutto il suo sorriso e la sua grande umanità. (In questa foto, uno dei più bei momenti mentre remava felice con la sua canoa davanti a Luna Rossa).

