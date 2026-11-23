Nuova richiesta di archiviazione per l’inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata senza vita il 5 febbraio 1995 ai piedi del canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. A chiederla dopo le nuove indagini è la stessa procura: il pubblico ministero Guido Pani ha depositato oggi al gip Giorgio Altieri la richiesta di chiusura del fascicolo che vede indagato per omicidio volontario aggravato Enrico Astero, 57 anni, all’epoca ex fidanzato della ragazza. Si tratta della terza richiesta di archiviazione nell’ambito di una vicenda giudiziaria che si trascina da oltre trent’anni.

L’indagine era stata riaperta il 25 gennaio 2025 dopo la consulenza del medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla famiglia Murgia, che aveva contestato la ricostruzione originaria del suicidio, sostenendo che la giovane fosse stata uccisa. A distanza di quasi due anni, gli accertamenti condotti dalla Squadra mobile di Cagliari non avrebbero però portato a nuovi elementi sufficienti a sostenere l’ipotesi accusatoria. In particolare, le analisi del Ris sulle tracce biologiche recuperate dagli indumenti della vittima, tra cui un capello maschile trovato su uno scarponcino, hanno escluso la compatibilità con il Dna di Astero.

La famiglia Murgia, assistita dagli avvocati Bachisio Mele, Giulia Lai e Maria Filomena Marras, attende ora di conoscere le motivazioni della richiesta del pm e di esaminare gli atti dell’inchiesta prima di decidere eventuali iniziative. Al momento, i legali non hanno assunto una posizione, riservandosi ogni valutazione dopo aver approfondito gli elementi alla base della richiesta di archiviazione.