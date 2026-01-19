Allerta maltempo, a Uta evacuate 10 persone in via precauzionale: alle 20 circa di questa sera i cittadini sono stati trasferiti dalla località Santa Lucia.

Proseguono le azioni di messa in sicurezza dei territori e dei residenti più esposti agli effetti del ciclone in transito anche in Sardegna.

Il comune di Uta ha comunicato che “a seguito delle avverse condizioni meteorologiche e dell’incremento delle portate affluenti, il Gestore ha disposto il rilascio controllato delle portate dalla diga di Genna Is Abis, secondo le valutazioni e le procedure previste dagli enti competenti.

Tale operazione potrebbe determinare un innalzamento dei livelli idrici nei corsi d’acqua a valle della diga, con possibili fenomeni di piena, allagamenti localizzati e difficoltà di attraversamento, in particolare in corrispondenza di guadi, strade rurali, aree golenali e zone agricole.

Si raccomanda pertanto di evitare l’attraversamento di corsi d’acqua, guadi e sottopassi, anche se apparentemente percorribili;

di non sostare nelle aree prossime agli alvei, agli argini e alle zone soggette ad esondazione; di limitare gli spostamenti allo stretto necessario; di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità e agli eventuali provvedimenti di chiusura o interdizione”.