Svolta sulla mobilità ad Assemini: via ai lavori per la nuova pista ciclabile in corso America

Assemini sempre più città a “mobilità sostenibile”: al via i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in corso America, un’opera progettata nel 2015 e che, per gli amanti delle due ruote, sarà il percorso ottimale da seguire. Il sindaco Mario Puddu: “Lungo la via non spariranno i parcheggi, continueranno ad essere previsti, laddove lo permettono lo spazio e il codice della strada”. Un’opera che ha preso ufficialmente il via qualche giorno fa con il rifacimento del manto stradale e il tracciamento della segnaletica orizzontale: le passeggiate in bicicletta potranno così avvenire anche nel Corso America, grazie alla corsia dedicata agli amanti delle due ruote ecologiche. Da oggi “il mercato ambulante rionale, il “mercatino”, si svolgerà in piazza delle Regioni e in via Londra – spiega Puddu – lo spostamento si è reso necessario per consentire i lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo Corso America, in prosecuzione della stessa proveniente da Corso Europa. Riguardo lo spostamento del “mercatino”, i giorni scorsi si è svolto un incontro con gli operatori del settore. Per quanto riguarda i lavori della pista ciclabile volevo rassicurare sia i residenti che i commercianti riguardo le voci, infondate, che sostengono che lungo la via spariscono i parcheggi.

Non è cosi: i parcheggi continueranno ad essere previsti, laddove lo permettono lo spazio e il codice della strada.

D’altronde la possibilità di parcheggio è intuibile già da adesso, seppur in assenza della segnaletica degli stessi parcheggi”. Una precisazione dovuta anche in seguito alle varie polemiche nate soprattutto sui social: pareri decisamente discordanti, generati da notizie infondate come l’eliminazione dei parcheggi. Non solo: tante le criticità che ancora vengono espresse riguardo la città, marciapiedi e strade sono in più punti danneggiati ma il sindaco, come più volte annunciato, ha espresso chiaramente, anche in questa occasione, che tutto in una volta non è possibile fare: per tanti anni sono stati “trascurati” anche i servizi più essenziali, pian piano si procederà a intervenire su tutti i punti più precari. La pista di corso America rientra nel più ampio progetto che riguarda “la realizzazione di nuove piste ciclabili e il potenziamento di quelle esistenti all’interno del territorio comunale, al fine di favorire la mobilità sostenibile quale alternativa all’uso dei veicoli a motore per gli spostamenti intracomunali” si legge nel sito istituzionale.

“Con la sottoscrizione di un accordo operativo con la Città Metropolitana di Cagliari, il comune di Assemini ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante e procederà alla realizzazione di nuovi tracciati che andranno ad inserirsi nel più vasto progetto regionale, finalizzato a costruire un Sistema di Mobilità ciclistica diffuso, avviato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 2014”.

Nello specifico il comune di Assemini è interessato dall’itinerario ciclabile “Cagliari – Elmas – Assemini – San Gavino – Sanluri – Isili”, il cui soggetto attuatore è la società ARST.