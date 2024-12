Studenti di Cagliari, Monserrato e Assemini a casa, l’allerta meteo spinge i sindaci a chiudere le scuole. Mario Puddu, Assemini: “Viste le preoccupanti previsioni meterologiche per la mattina di domani, Giovedì 12 Dicembre, ho appena emanato l’ordinanza di chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado”.

Anche Tomaso Locci chiude tutto: “Ci stiamo preparando per una possibile emergenza.

Prevenzione, in questo caso è meglio non scherzare con l’allerta emanata per domani che prevede piogge intense: Codice Arancione. Un’ordinanza per garantire ai cittadini di evitare ogni rischio, insomma.

Allerta piogge e temporali dalle ore 6 sino alle ore 18 di domani, giovedì 12 dicembre 2024, l’avviso è della Protezione civile regionale, che contestualmente ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge e temporali.

A partire dalle prime ore del mattino di domani, 12 dicembre 2024, e almeno sino alla tarda serata, sulla Sardegna meridionale ed orientale si prevedono, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse, con cumulati prevalentemente moderati. Sono tuttavia possibili rovesci o temporali localmente di forte intensità sulle medesime areee, con cumulati sino a molto elevati. La fenomenologia di forte intensità – specifica l’avviso di condimeteo avverse della Protezione civile – sarà meno probabile sul settore Nord-orientale.