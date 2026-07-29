“Durante le attività del campo estivo, nel giardino è crollato un lampione a pochi metri dai bambini e bambine, operatori adulti presenti. La situazione della manutenzione di tutti i plessi è stata più volte oggetto di discussione nei consigli di istituto e prontamente accolta dalla dirigenza dell’istituto che ha segnalato criticità all’Ente Comunale, senza ricevere alcuna risposta e soprattutto senza interventi risolutivi delle situazioni emergenziali” spiega A.M.

“La scuola dovrebbe essere un luogo a norma, sicuro e senza pericoli e i plessi del nostro Istituto purtroppo non lo sono, poiché ognuno di questi ha necessità di interventi rapidissimi e importanti per preservare la salute e sicurezza di studenti e lavoratori tutti.

Domani come componenti del Consiglio di Istituto ci presenteremo in Consiglio Comunale alle ore 17.15”.

Vengono invitati “tutti i genitori (e tutta la cittadinanza) ad affiancarsi a noi per manifestare, civilmente ma fermamente, la nostra preoccupazione sulla condizione di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i plessi scolastici”.