A Monserrato buche disseminate lungo la strada, e protestano i residenti di Su Tremini e il Comune, ancora una volta, spiega: “La situazione si potrà risolvere con il Puc”. Un quartiere nato da edilizia spontanea, da decenni combatte con una viabilità precaria che, burocrazia e tempi tecnici a parte, presto vedrà l’inizio della fine dei disagi. Intanto il Comune ha messo in campo altri 80 mila euro per ricoprire le arterie con un terriccio speciale in modo tale da mettere in sicurezza il territorio. In poco più di due anni è il terzo intervento che viene messo in opera. Solo attraverso un’ordinanza si può metter mano a ciò che, ancora oggi, mette a dura prova i residenti del quartiere costituito da edilizia spontanea e che, attraverso il Puc, vedrà riconosciuta la possibilità di intervenire regolarmente con opere e manutenzioni.

Con fondi di avanzo, sono stati stanziati i denari per un ingente intervento: tra poche settimane la ditta incaricata provvederà a spianare e livellare la superficie stradale, riducendo, momentaneamente, pericoli e disagi causati dai fossi che, con le piogge, si accentuano maggiormente.