Serrature dei portoni di ingresso violate con il sistema dell’acido nitrico. Si moltiplicano gli appelli attraverso i social e i tentativi di intrusione negli appartamenti, le cui porte vengono contrassegnate con un filo di silicone poco visibile e appiccicoso. Una nuova strategia dei ladri, insomma, la cui integrità è la prova che l’appartamento risulta probabilmente vuoto.

Secondo il racconto dei residenti, “il tutto viene verificato attraverso un successivo controllo sul posto.

Nel nostro quartiere è diventato un vero e proprio incubo”.