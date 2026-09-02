La segnalazione giunge da un lettore di Casteddu Online che spiega: “Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, e poi ancora tra il 31 agosto e il 1° settembre, osservando da Terramala, in direzione nord-ovest (grossomodo in direzione di Maracalagonis) io e altre persone che erano assieme a me abbiamo osservato strane luci apparire e svanire in successione nel cielo per oltre due ore. Le luci sembravano emergere in successione dall’oscurità per pochi secondi, per poi immergersi nuovamente nel buio. Tutte, in lento movimento per lo più da sinistra verso destra, ma alcune si muovevano anche in direzione opposta, oppure verso l’alto o verso il basso. Poco a poco, la frequenza delle apparizioni è diminuita, e l’ultima luce è comparsa attorno alle 2. Impossibile valutare a che distanza si trovassero, anche se ho avuto l’impressione che fossero piuttosto lontane. La notte del 31 agosto – quando il fenomeno si è ripetuto identico e negli stessi orari – ho realizzato un breve filmato col cellulare: la qualità purtroppo non è buona e la versione che allego è in formato compresso, ma la frequenza e la modalità delle “apparizioni” nella fase più intensa è quella rilevabile nel video: circa una ogni 30 secondi.

Per contestualizzare: il gruppo di luci che si vede in basso è l’imbocco della galleria della nuova 554, visto da Terramala. La prima strana luce compare nel filmato attorno al minutaggio 0:33. Al minutaggio 0:44 compare nell’inquadratura, in alto, anche un aereo – il che consente di comprendere l’intensità e la specificità dello strano fenomeno: si nota chiaramente che le luci non possono essere altri velivoli. A un certo punto, attorno al minuto 1:30, si vedono poi comparire due delle strane luci in rapida successione, ma in altri momenti ne sono apparse fino a tre quasi contemporaneamente. Aggiungo solo che attorno alla mezzanotte e mezza del 31 agosto (la prima notte di avvistamento), due stelle cadenti in rapida successione sono comparse con traiettoria quasi perpendicolare esattamente nella stessa zona di cielo in cui comparivano le luci in questione. Qualcuno può dare una spiegazione a questo fenomeno? Qualcun altro ha visto queste luci o sono arrivate segnalazioni analoghe da altre zone o in altre date?”