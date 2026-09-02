Quartucciu, abbandona rifiuti in via Valle ma viene individuato e denunciato: il furbetto dei sacchi di immondizia è un uomo dell’hinterland.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto all’abbandono illecito di rifiuti nel territorio di Quartucciu. A seguito di un’articolata attività di indagine, condotta anche attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza comunale, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo residente nell’hinterland, responsabile dell’abbandono di sacchi d’immondizia nella via Valle.

L’operazione s’inserisce in un piano di monitoraggio capillare che copre sia il centro urbano sia la vasta area extraurbana del paese.

“L’impegno del nostro Comando prosegue quotidianamente con l’obiettivo prioritario di garantire il decoro urbano e mantenere la città più pulita”, dichiara il Comandante della Polizia Locale, Fabio Carboni. “L’attività di prevenzione e sanzione resta alta su tutto il territorio comunale”.

Dal Comando si ribadisce inoltre la fondamentale importanza della collaborazione dei cittadini: la Polizia Locale rimane a completa disposizione della comunità e ricorda che ogni segnalazione relativa a comportamenti incivili o contrari alla legge può rivelarsi determinante per individuare ed eliminare le condotte di chi, senza scrupoli, deturpa l’ambiente e il territorio cittadino.