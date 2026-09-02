È stato arrestato il 43enne responsabile della sparatoria al rave ad Aarau in Svizzera dove è morta una ragazza abruzzese di 23 anni, Maria Spinelli.

Come riferito oggi durante la conferenza stampa dalls polizia cantonale d’Argovia è riportato citata dall’agenzia di stampa elvetica Keystone-Ats al base del gesto ci sarebbe pura follia omicida.

“Non abbiamo trovato prove di motivazioni ideologiche o estremiste”, ha affermato il comandante Michael Leupold. “Le misure di sicurezza sono state riportate alla normalità, le misure di prevenzione delle minacce sono terminate”.

“Secondo le informazioni in nostro possesso, l’autore del reato si è recato in auto al parcheggio situato vicino all’ippodromo di Aarau – ha riferito il capo delle indagini Schildknech – Si è poi diretto al rave. Ha sparato più di 40 colpi con un fucile d’assalto, sparando indiscriminatamente sulla folla”.

Il 43enne, che soffrirebbe di problemi psichici, si è consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine confessando l’accaduto.