Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 3 settembre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione, e i mari da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Ci aspetta un caldissimo giovedì , con cieli in prevalenza sereni, venti deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 36°C. L’afa continuerà a interessare soprattutto le zone interne della Sardegna.

Curiosità del giorno: sapevate che la luce del Sole che vediamo oggi è partita dalla sua superficie circa 8 minuti e 20 secondi fa? ☀️ Questo perché la luce, pur viaggiando alla velocità incredibile di circa 300 mila chilometri al secondo, impiega poco più di 8 minuti per percorrere i 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba