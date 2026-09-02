È stato trasportato in ospedale in codice rosso il motociclista rimasto ferito questa mattina in un incidente sulla statale 131, nel territorio di Sestu, all’altezza dello svincolo per Assemini. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.20 e ha coinvolto una moto e un’automobile.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione Cagliari.