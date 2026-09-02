Quartu Sant’Elena, a Margine Rosso nuovo giro di finestrini spaccati: “300 euro di danni senza che trovino niente dentro la macchina”. È accaduto durante la notte, l’amara sorpresa del proprietario della vettura in sosta è stata questa mattina. Una prassi che si ripete da tempo, uno o più ignoti si aggirano per le strade del quartiere e prendono di mira le macchine parcheggiate. Spaccano i vetri per aprire gli sportelli e rovistare al loro interno, con la speranza di trovare chissà quale tesoro nascosto. Forse poche monetine è il bottino più consistente, raramente infatti viene lasciato altro in macchina proprio per evitare che possa essere violata dai malviventi.

I danni però sono tanti: centinaia di euro per ripare il vetro rotto e la rabbia tra i residenti aumenta, i quali non dormono sonni tranquilli per colpa di chi la notte rovista gli abitacoli dei mezzi in sosta.