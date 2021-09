Speranza: “Più vaccini o si rischiano nuove chiusure”

“Il virus esiste ancora, è forte e circola. O rafforziamo ancora la campagna vaccinale, o siamo costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare le misure del passato”. Il ministro della Salute Roberto Speranza che oggi in Campidoglio presiederà il G20 dei ministri della Salute, non esclude nuove chiusure o misure restrittive se la campagna vaccinale non produrrà gli effetti sperati.

"Sto dicendo che i vaccini salvano la vita delle persone – spiega in un colloquio con il Corriere della Sera – In pandemia la coperta rischia di essere corta, o la tiriamo con forza dalla parte dei vaccini o dovremo immaginare nuove chiusure". Aggiunge il responsabile della Salute del governo Draghi: "Se la difesa del diritto alla salute e la necessità di evitare nuove privazioni della libertà ci dovessero portare a questa soluzione, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo".